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أحمد جودة - القاهرة - تحدث رامي بشاي الناقد الرياضي، عن أجواء مباراة الأهلي وإنتر ميامي من داخل ملعب هارد روك في الولايات المتحدة الأمريكية.

رامي بشاي: جماهير الأهلي ستظهر بقوة أمام إنتر ميامي.. وتريزيجيه سيكون كلمة السر لـ ريبييرو

وقال رامي بشاي عبر زوم من الولايات المتحدة الأمريكية ببرنامج ستاد المحور: "هناك عدد كبير من جماهير الأهلي في محيط ملعب هارد روك قبل مواجهة إنتر ميامي، لكن نسبة الرطوبة عالية جدا والأجواء حارة ومرتفعة للغاية".

وأضاف: "ريبيرو جرب كل لاعبي الأهلي في المران الأخير ومن الصعب توقع تشكيل الأهلي، تريزيجيه سيكون له دور كبير مع الأهلي أمام إنتر ميامي خاصة بعد تألقه أمام باتشوكا".

وأكمل: "عدد كبير من الشعب الأمريكي غير مهتم ببطولة كأس العالم للأندية من الأساس، جماهير ميامي تشجع الفريق من أجل ميسي فقط ويعتقدون أنهم قادرون على الفوز أمام أي فريق".

واختتم حديثه قائلًا: "هناك حالة اهتمام كبيرة من قبل الجماهير العربية وتشجع الأهلي بكل قوة هنا".