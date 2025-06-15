نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي لمباراة

إنتر ميامي في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية في إطار دور المجموعات.

ويواجه المارد الأحمر نظيره فريق إنتر ميامي اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة على ملعب " ميامي "

تشكيل الأهلي بالقوة الضاربة أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع:كوكا، أشرف داري،ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط:حمدي فتحي،إمام عاشور،مروان عطية،بن رمضان

خط الهجوم: محمود تريزيجية، وسام أبو علي.



وتذاع مباراة المارد الأحمر عبر شاشة قناة قناة ام بي سي مصر اتش دي 1 واس دي 1 الناقلة مجانا MBC MASR 1 (HD)- MBC MASR 1 (SD).