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أحمد جودة - القاهرة - كشف جون كيندي مهاجم فريق باتشوكا المكسيكي؛ عن فرص تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مجموعته في كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

مهاجم باتشوكا: الأهلي سيتأهل من مجموعته في المونديال.. ولاعبيه لا يعرفون الاستسلام

وقال كيندي في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي: "مباراة الأهلي الودية كانت جيدة جيدا، واستطعنا تطبيق بعض من أفكار المدرب، قدمنا أداءً جيدًا، ولعبنا مباراة جيدة، وبما أن الفريق سيشارك في كأس العالم، فإن هذه المباراة كانت بمثابة استعداد جيد جدًا بالنسبة لنا.. أعتقد أننا استفدنا من أشياء كثيرة".

وتابع:" أهم شئ في هذه المباراة أننا استوعبنا فكرة المدرب، وتمكنا من تنفيذ الأمور المطلوبة ولكن علينا تصحيح بعض الأشياء، وهذا أمر طبيعي، لم يمضِ وقت طويل مع المدرب الجديد، ولكن لا يزال هناك بضعة أيام على المباراة الأولى وسنحاول تحسين الأمور اعتقد أننا نملك الوقت الكافي لذلك".

واستكمل:" جميع المباريات القادمة ستكون صعبة، لكن الفريق تحظى مبارياته بتركيز واهتمام الجميع وليس فقط من ناحيتنا بل من قِبل كل المنافسين هو ريال مدريد، ولكن كل المباريات تحديات قوية لأننا نواجه ثلاثة من أقوى الفرق في البطولة".

وعن إمكانية تأهل الأهلي إلى الدور المقبل في المونديال، أوضح كيندي: "أعتقد أن الأهلي لديه فرصة كبيرة للتأهل، لأنه يملك لاعبين جيدين، يتمتعون بروح قتالية عالية وشخصية قوية داخل الملعب، إنه فريق لا يعرف الاستسلام، ولذلك حظوظه كبيرة في التأهل".

وأتم مهاجم باتشوكا:" بمجرد أن تبدأ المباراة، يكون الأمر بين 11 لاعبًا في مواجهة 11 لاعبًا.. وأعتقد أن كل الفرق الموجودة في البطولة جاءت للمنافسة، وجميعها تملك حظوظًا قوية للفوز باللقب".