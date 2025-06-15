هشام حنفي: بالميراس أقوى فريق في مجموعة الأهلي.. ومواجهة إنتر ميامي ليست سهلة

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن توقعاته لمباراة الأهلي ضد إنتر ميامي ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال هشام حنفي عبر برنامج ستاد المحور: "مباراة إنتر ميامي ليست سهلة على الإطلاق وحالة لاعبي الأهلي ستحدد نتيجة المواجهة".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "مباراة إنتر ميامي ستكون ندية والفريقان قادرون على الفوز، أما بالميراس هو أقوى فريق في مجموعة الأهلي ومواجهته ستكون أصعب من بورتو".

واختتم حديثه قائلًا: "مباراة باتشوكا كانت تجربة ليس إلا وريبييرو جهز من خلالها اللاعبين وجرب الكثير من الخطط، المدرب جهز توليفة من اللاعبين بين الشوطين الأول والثاني من ودية باتشوكا".