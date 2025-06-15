نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع فخر الدين بن يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف خالد الغندور، أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا تواصلت مع المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف في الأيام الماضية، من أجل التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر.

وأكد خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن اللاعب على رأس أولويات الفريق لتدعيم خط الهجوم في الميركاتو الصيفي الجاري.

وشدد، علي ماهر طلب التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط الهجوم بجانب الجنوب إفريقي فخري لاكاي.