الرياضة

خالد الغندور: سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع فخر الدين بن يوسف

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خالد الغندور: سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع فخر الدين بن يوسف

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف خالد الغندور، أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا تواصلت مع المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف في الأيام الماضية، من أجل التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر.

وأكد خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن اللاعب على رأس أولويات الفريق لتدعيم خط الهجوم في الميركاتو الصيفي الجاري.

وشدد، علي ماهر طلب التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط الهجوم بجانب الجنوب إفريقي فخري لاكاي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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