نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الاتحاد السكندري يستقر على رحيل محمود متولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الاتحاد السكندري استقر على رحيل اللاعب محمود متولي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري استقر على رحيل اللاعب محمود متولي خلال الميركاتو الصيفي بعد موسم واحد فقط من انضمامه للفريق".

وأكد: "الإصابات أجبرت اللاعب محمود متولي على عدم المشاركة بشكل منتظم مع الاتحاد السكندري".