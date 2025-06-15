الزمالك يُحدد الأربعاء للتحقيق مع أحمد حمدي بعد اتهامات بالتجاوز والإساءة للنادي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن الشؤون القانونية بنادي الزمالك أبلغت لاعب الفريق الأول أحمد حمدي، رسميًا، بموعد مثوله للتحقيق يوم الأربعاء المقبل، وذلك على خلفية ما بدر منه من تجاوزات تجاه النادي خلال الساعات الماضية، وفقًا لما أفاد به مصدر داخل القلعة البيضاء.

الزمالك يُحدد الأربعاء للتحقيق مع أحمد حمدي

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "ويأتي استدعاء أحمد حمدي للتحقيق بعدما قرر مجلس إدارة النادي تحويله للشؤون القانونية، بسبب ما وصفه المجلس بـ "إساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي" أضرت بصورة النادي وخرقت اللوائح الداخلية".

تابع الغندور: "ومن المقرر أن تستمع الشؤون القانونية لأقوال اللاعب في تلك الوقائع، على أن تُرفع نتيجة التحقيق لاحقًا إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه".

واختتم الغندور: "وكانت الأزمة قد تفجرت عقب منشورات نشرها اللاعب عبر حساباته الرسمية، وهو ما اعتبره النادي خروجًا عن السلوك الرياضي والانضباط المؤسسي".