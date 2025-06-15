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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، اقترابه من تولي المهمة الفنية لأحد الأندية القطرية خلال الفترة المقبلة.

المحمدي: الزمالك يحتاج لهذه المراكز في الميركاتو الصيفي

وقال المحمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك لعب في نهائي الكأس باسمه الكبير وكنت أثق في التتويج باللقب رغم الظروف الصعبة التي كان يمر بها الفريق على مدار الموسم الماضي".

وأضاف: "يجب أن نفكر في الموسم المقبل سواء في التدعيمات أو إعداد الفريق بشكل جيد والفريق يحتاج إلى التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين وعلى رأسهم مهاجم سوبر وجناح أيمن وأيسر".