الرياضة

المحمدي: الزمالك يحتاج لهذه المراكز في الميركاتو الصيفي

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المحمدي: الزمالك يحتاج لهذه المراكز في الميركاتو الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، اقترابه من تولي المهمة الفنية لأحد الأندية القطرية خلال الفترة المقبلة.

المحمدي: الزمالك يحتاج لهذه المراكز في الميركاتو الصيفي

وقال المحمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك لعب في نهائي الكأس باسمه الكبير وكنت أثق في التتويج باللقب رغم الظروف الصعبة التي كان يمر بها الفريق على مدار الموسم الماضي".

وأضاف: "يجب أن نفكر في الموسم المقبل سواء في التدعيمات أو إعداد الفريق بشكل جيد والفريق يحتاج إلى التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين وعلى رأسهم مهاجم سوبر وجناح أيمن وأيسر".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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