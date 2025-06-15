نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي مغربي: الزمالك فاز بكأس مصر عن جدارة واستحقاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نبيل الخافيقي، الناقد الرياضي المغربي، أن نادي الزمالك استحق الحصول على بطولة كأس مصر أمام بيراميدز.

الزمالك فاز بكأس مصر عن جدارة واستحقاق

وقال الخافيقي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك فاز ببطولة كأس مصر عن جدارة واستحقاق وجماهير القلعة البيضاء أبهرتني في نهائي كأس ومن الممكن أن يبني الفريق للموسم المقبل".