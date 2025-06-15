الرياضة

ناقد رياضي مغربي: الزمالك فاز بكأس مصر عن جدارة واستحقاق

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ناقد رياضي مغربي: الزمالك فاز بكأس مصر عن جدارة واستحقاق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نبيل الخافيقي، الناقد الرياضي المغربي، أن نادي الزمالك استحق الحصول على بطولة كأس مصر أمام بيراميدز.

الزمالك فاز بكأس مصر عن جدارة واستحقاق

وقال الخافيقي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك فاز ببطولة كأس مصر عن جدارة واستحقاق وجماهير القلعة البيضاء أبهرتني في نهائي كأس ومن الممكن أن يبني الفريق للموسم المقبل".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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