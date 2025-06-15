كريم رمزي يكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنتر ميامي في المونديال

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتوقع لمواجهة نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي، ضمن منافسات افتتاحية كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي، فجر غدا الأحد في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

كريم رمزي يكشف تشكيل الأهلي أمام إنتر ميامي

وقال الإعلامي كريم رمزي، عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" من المتوقع أن يكون تشكيل النادي الأهلي أمام إنتر ميامي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كوكا - بيكهام - أشرف داري - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - بن رمضان - أمام عاشور

تريزيجية - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبوعلي.