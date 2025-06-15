خالد الغندور يكشف تفاصيل جلسة ريبيرو مع لاعبي الأهلي قبل مباراة إنتر ميامي

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل جلسة ريبيرو مع لاعبي الأهلي قبل مباراة إنتر ميامي ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن ريبيرو تحدث مع لاعبي الأهلي في فندق إقامة الفريق وطالبهم بالتركيز الشديد في المباراة وعدم الالتفات لأي شئ أخر اليوم.

وأكد، أن ريبيرو في حديثه للاعبين إنه واثق تمامًا في قدرتهم على الفوز بالمباراة وكتابة إسمهم في تاريخ البطولة بشكلها الجديد كأول فريق يفوز في البطولة بعد التعديلات الأخيرة من الفيفا على شكل البطولة.

وأردف، أن المدرب الإسباني طالب اللاعبين بالتركيز مع فريق انتر ميامي كفريق وعدم التركيز فقط على وجود ميسي في الملعب.

واختتم، أن ريبيرو طالب اللاعبين بتنفيذ ما دربهم عليه خلال الفترة الاخيرة سواء في الخروج بالكرة أو الاستحواز وطريقة تدوير الكرة بين الاقدام.