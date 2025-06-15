الرياضة

طارق فؤاد: كنت أثق بتتويج الزمالك بكأس مصر لهذا السبب

0 نشر
0 تبليغ

طارق فؤاد: كنت أثق بتتويج الزمالك بكأس مصر لهذا السبب

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق فؤاد: كنت أثق بتتويج الزمالك بكأس مصر لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان طارق فؤاد، أنه كان يشعر بثقة كبيرة في تتويج الزمالك بكأس مصر بسبب الظلم الذي كان يتعرض له النادي.

طارق فؤاد: كنت أثق بتتويج الزمالك بكأس مصر لهذا السبب

وقال فؤاد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "كنت متأكد بأن الزمالك سيتوج بكأس مصر وكان لدى يقين بأن الفريق سيتعادل رغم اقتراب الوقت الأصلي من النهاية وخاصة عند مشاركة ناصر منسي".

وأضاف: "اللحظة الأسعد لي في كأس مصر عندما نجح شيكابالا في تسديد ركلة الترجيح الأخيرة وإعلان الزمالك بطلا لكأس مصر وأتمنى استمرار شيكابالا في الموسم المقبل".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا