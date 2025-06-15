نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق فؤاد: كنت أثق بتتويج الزمالك بكأس مصر لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان طارق فؤاد، أنه كان يشعر بثقة كبيرة في تتويج الزمالك بكأس مصر بسبب الظلم الذي كان يتعرض له النادي.

طارق فؤاد: كنت أثق بتتويج الزمالك بكأس مصر لهذا السبب

وقال فؤاد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "كنت متأكد بأن الزمالك سيتوج بكأس مصر وكان لدى يقين بأن الفريق سيتعادل رغم اقتراب الوقت الأصلي من النهاية وخاصة عند مشاركة ناصر منسي".

وأضاف: "اللحظة الأسعد لي في كأس مصر عندما نجح شيكابالا في تسديد ركلة الترجيح الأخيرة وإعلان الزمالك بطلا لكأس مصر وأتمنى استمرار شيكابالا في الموسم المقبل".