نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي: الشعب القطري كان سعيدا بحصول الزمالك على كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد طارق، الناقد الرياضي من قطر، أن شعبية نادي الزمالك كبيرة للغاية في قطر، مشددا على أن الشعب القطري كان يتابع لقاء نهائي كأس مصر.

الشعب القطري كان سعيدا بحصول الزمالك على كأس مصر

وقال طارق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شعبية نادي الزمالك في الخليج جارفة والشعب القطري يعشق القلعة البيضاء وكان سعيدا للغاية بالتتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز".

وأضاف: "بطولة كأس مصر مهمة في هذا التوقيت والزمالك يستطيع البناء عليها في الموسم المقبل".