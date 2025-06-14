نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب غلق المجال الجوي.. الإيراني طارمي لن يشارك في المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لم يتمكن الإيراني مهدي طارمي مهاجم إنتر ميلان من السفر إلى لوس أنجليس للمشاركة مع فريقه في مونديال الأندية نظرًا لغلق المجال الجوي لبلاده بسبب الحرب مع إسرائيل.

وتوجه طارمي، الذي يتواجد في طهران بعدما لعب مباراتين مع المنتخب الإيراني، إلى المطار لاستقلال طائرة إلى كاليفورنيا ولكنه لم يتمكن من السفر نتيجة إغلاق المجال الجوي.

وتشير وسائل إعلام إيطالية إلى أن الإنتر يتواصل بشكل دائم مع طارمي ويعمل على إيجاد حل.



ولحين تمكن طارمي من السفر سواء من إيران أو بعد سفره إلى دولة أخرى بوسيلة تنقل غير الطيران ليستقل منها طائرة إلى لوس آنجليس، يحظى مدرب إنتر ميلان الروماني كريستيان كييفو بالفرنسي ماركوس تورام والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فقط كمهاجمين أساسيين.

ويبدأ إنتر ميلان مشواره في مونديال الأندية الثلاثاء المقبل أمام مونتيري المكسيكي في لوس أنجليس.