نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الاتحاد الفرنسي يعلق على إمكانية قدوم زيدان لخلافة ديشان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إعلان المدير الفني ديدييه ديشان عزمه الرحيل عن تدريب منتخب فرنسا عقب نهائيات كأس العالم 2026، بدأ الحديث يتصاعد حول هوية من سيخلفه في قيادة «الديوك».

وفي مقدمة الأسماء المطروحة، يبرز اسم زين الدين زيدان، أحد أبرز أساطير الكرة الفرنسية، الذي أعرب مؤخرًا عن رغبته في العودة إلى تمثيل المنتخب من موقع تدريبي.

وبحسب صحيفة «غلوبو» البرازيلية، فقد لقيت تصريحات زيدان ترحيبًا واضحًا من رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو، الذي أبدى سعادته باهتمام النجم السابق بقيادة المنتخب، مؤكدًا أن «المنتخب الفرنسي لا يزال وجهة جذابة حتى لأسماء كبيرة بحجم زيدان».

وقال ديالو: «هذا يعكس جاذبية المنتخب الفرنسي، حتى بالنسبة لشخص بمكانة زيدان، الذي كان لاعبًا ومدربًا استثنائيًا. أنا سعيد جدًا بإبدائه الرغبة في الانضمام إلى مشروع المنتخب. وفي الوقت نفسه، لدينا طاقم فني مميز بقيادة ديدييه ديشان، وأريد منحه المساحة الكاملة للعمل بهدوء حتى نهاية مشواره، سواء في التصفيات أو في كأس العالم المقبلة».

ويُعد زيدان من أبرز رموز الكرة الفرنسية؛ إذ سجل هدفين في نهائي كأس العالم 1998 وقاد بلاده إلى اللقب. وعلى صعيد التدريب، لم يتولَّ أي منصب منذ مغادرته ريال مدريد في 2021، لكنه يحمل سجلًا حافلًا مع النادي الملكي، حيث فاز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، وببطولتين في الدوري الإسباني وكأس العالم للأندية.

ورغم اقتراب نهاية فترة ديشان، أبدى ديالو حرصه على عدم التسرع في الإعلان عن المدرب المقبل، قائلًا: «لم أحدد بعد موعدًا لأي إعلان رسمي. ما أفعله الآن هو العمل لضمان جاهزيتنا عندما يحين الوقت. وأؤكد أن الاتحاد الفرنسي سيكون مستعدًا لهذا الانتقال في الوقت المناسب».