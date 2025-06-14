عملها الخطيب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقتين من العيار الثقيل بعد كأس العالم للأندية 2025

الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق، لمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وفقا لمصادر خاصة، فإنه قد تواصل مسئولو النادي الأهلي مع الإدارة التنفيذية لنادي البنك الأهلي خلال الساعات الماضية.

وقد أكد مصدر مسئول، أنه يرغب الأهلي في معرفة مطالب نادي البنك الأهلي للتعاقد مع محمود الجزار وأسامة فيصل ثنائي فريق البنك الأهلي في الموسم الكروي القادم.

وقد وضح المصدر، أنه يرغب الأهلي في ضم الثنائي أو أحد الثنائي عقب كأس العالم للاندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية صباح الأحد في تمام الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، والساعة الرابعة فجرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وقد تقرر أن، يستضيف ملعب هارد روك، مواجهة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية

وقد تقرر أن، تبث مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية عبر أم بي سي مصر وأم بي سي أكشن، وبتعليق مدحت شلبي وفارس عوض.