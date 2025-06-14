الرياض - كتبت رنا صلاح - ساعات قليلة وتنطلق صافرة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، إذ يقع النادي الأهلي في المجموعة الأولى مع إنتر ميامي وبورتو وبالميراس، ويسعى الشياطين الحمر لتقديم أداء جيد في البطولة من أجل التأهل إلى دور الـ16 في مونديال الأندية.

مدرب الأهلي يصدم 5 لاعبين قبل مواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الثالثة فجر غد الأحد مع نادي إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في 6 مدن أمريكية، وتقام البطولة لأول مرة هذا العام بمشاركة 32 فريقا من أبطال القارات.

[لاعبو الأهلي في أمريكا]

الأهلي يطيح بـ5 نجوم

ريبيرو يقرر الإطاحة بـ5 لاعبين من الأهلي

وقبل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، أشار مصدر مسؤول في النادي الأهلي أن إلى أن خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للمارد الأحمر استقر بعد التشاور مع عماد النحاس المدرب المساعد على الإطاحة بـ5 لاعبين في النادي وإبلاغ الإدارة بعدم حاجته إلى خدماتهم وهم محمد الضاوي كريستو، أحمد عبد القادر، عمر الساعي، رضا سليم، كريم نيدفيد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

ومن المتوقع أن يخوض خوسيه ريبيرو، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي مباراة إنتر ميامي، في افتتاح كأس العالم للأندية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، أحمد رمضان بيكهام، محمود حسن تريزيجيه.

الهجوم: وسام أبو علي.

مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية

وتأتي مواجهات النادي الأهلي في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية على النحو التالي:

يلتقي الأهلي مع نادي إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية في الثالثة فجر غد الأحد.

بينما يواجه الأهلي فريق بالميراس في السابعة مساء يوم الخميس المقبل.

فيما يواجه النادي الأهلي فريق بورتو البرتغالي يوم 24 يونيو الجاري في الرابعة فجرا.