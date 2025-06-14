الرياض - كتبت رنا صلاح - في عصر أصبح فيه اللاعبون أكثر من مجرد نجوم رياضيين، باتت ثرواتهم الشخصية محور اهتمام جماهيري وإعلامي واسع، تعكس مدى تأثيرهم داخل وخارج الملاعب، ومن بين الأسماء البارزة التي جمعت بين التألق الرياضي والنجاح المالي، يبرز اسم عثمان ديمبيلي، الجناح الفرنسي المعروف بسرعته ومهاراته، والذي أصبح رمزًا للنجاح الكروي والاقتصادي في الوقت ذاته.

“عثمان ديمبيلي.. صاحب الكرة الذهبية الجاي؟!”.. ثروته؟ وقبيلته؟ ومفاجآت عن نشأته وحياته الخاصة هتغيّر نظرتك

وُلد عثمان ديمبيلي في 15 مايو 1997 بمدينة فيرنون الفرنسية، ويبلغ من العمر حاليًا 28 عامًا.

يحمل الجنسية الفرنسية، وينتمي من جهة والديه إلى قبيلة الفولاني المنتشرة في غرب أفريقيا، خصوصًا في موريتانيا، مالي، والسنغال.

المحطات الكروية في مسيرته

بدأ مشواره الاحترافي مع نادي رين في فرنسا، حيث لفت الأنظار بموهبته الكبيرة.

انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني، ومنه إلى برشلونة عام 2017 في صفقة بلغت 105 ملايين يورو، ليُصنَّف كأحد أغلى اللاعبين في العالم.

حجم ثروته ومصادرها

تُقدّر ثروة ديمبيلي بنحو 35 مليون دولار.

جمع ثروته من عقود اللعب، الإعلانات، المكافآت، والاستثمارات العقارية.

يُعرف بتحفظه الإعلامي وحرصه على حياة أسرية هادئة، إلى جانب إدارته الجيدة لأمواله.

تأثيره خارج الملعب

يُعد ديمبيلي نموذجًا ملهمًا للشباب الأفارقة في أوروبا، حيث بدأ من بيئة بسيطة وبلغ القمة.

جمع بين الموهبة والانضباط المالي، ليصبح أكثر من مجرد لاعب كرة قدم، بل رمزًا للنجاح المتكامل.