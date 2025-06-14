نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى موناكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصبح أنسو فاتي جناح برشلونة الإسباني قريبًا من مغادرة صفوف البلوجرانا، بعد أن توصل النادي الكتالوني إلى اتفاق شبه نهائي مع نادي موناكو الفرنسي بشأن انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما أفاد به الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، فإن المفاوضات بين الناديين بلغت مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي اقتراب فاتي من الرحيل في ظل خروجه من حسابات المدير الفني الجديد لبرشلونة، الألماني هانز فليك، الأمر الذي دفع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى البحث عن فرصة للمشاركة بشكل أكبر في نادٍ آخر.

يُذكر أن فاتي شارك في 11 مباراة فقط خلال الموسم الماضي، بإجمالي 298 دقيقة لعب، دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف، ما ساهم في تعزيز فرص رحيله عن الفريق الكتالوني هذا الصيف.

