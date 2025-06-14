نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع إيكتيكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستهدف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي، نجم آينتراخت فرانكفورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحظى إيكتيكي البالغ من العمر 22 عامًا باهتمام عدة أندية أوروبية بارزة، من بينها ليفربول وتشيلسي، وذلك بعد موسم مميز قدمه مع الفريق الألماني، حيث خاض 48 مباراة سجل خلالها 22 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة.

ووفقًا لما أوردته شبكة “سكاي سبورتس” الجمعة، فقد أجرى مانشستر يونايتد اتصالات مباشرة مع مسؤولي فرانكفورت للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب، إلا أن النادي الألماني حدد مبلغ 100 مليون يورو كسعر مبدئي للتخلي عن خدماته.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي “الشياطين الحمر” لتعزيز خط الهجوم، خاصة بعد إعلان النادي مؤخرًا عن ضم المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا من وولفرهامبتون مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

