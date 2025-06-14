الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة الأهلي وإنترميامي والقنوات الناقلة، في إطار منافسات كأس العالم للأندية 2025، إذ يُشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية ممثلا عن القارة الأفريقية، ويخوض عدة مباريات قوية على كافة الأصعدة، لتحقيق نتائج ملموسة تضاف إلى خزينة بطولات الأهلي.

الأهلي وإنترميامي في كأس العالم للأندية 2025.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تفتتح المنافسات بمباراة بين الأهلي وإنتر ميامي بمواجهة قوية بين الفريقين، إذ خاض الأهلي في وقت سابق منافسة أمام فرق أمريكية حيث لعب أمام سياتل ساوندرز، في الدور الثاني لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023

ما هى مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية؟

ومن المقرر أن يخوض الأهلي منافسة قوية بين دور مجموعات في كأس العالم للأندية حديث ينافس إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وميراس البرازيلي، من أجل المنافسة وخطف بطاقة التأهل لدور ثمن النهائي.

أما عن موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية من المقرر أن تنطلق يوم 15 يونيو، وخاصة في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة في افتتاحية البطولة العالمية،على أن تنطلق منافسات الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك، في مدينة ميامي.

الأهلي وإنترميامي في كأس العالم للأندية 2025.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي

ومن المقرر أن تبث قنوات إم بي سي مصر، وقنوات إم بي سي أكشن، مباراة الأهلي وإنترميامي الأمريكي، ويمكن ضبط تردد القنوات لمتابعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي.

ضبط تردد قناة إم بي سي أكشن على القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11471.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

شبكة قنوات إم بي سي لمتابعة مباراة الأهلي وإم بي سي مصر

وأعلنت شبكة قنوات إم بي سي إمكانية التعاقد مع بتقنية إتش دي، عبر التردد التالي:

تردد القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11219

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025