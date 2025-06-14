الرياض - كتبت رنا صلاح - يفتتح النادي الأهلي المصري مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة قوية أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك في لقاء مرتقب من جماهير الكرة العربية والعالمية.

Al Ahly vs Inter Miami.. موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025..إمام عاشور ضد

ويقام اللقاء على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

السبت 14 يونيو 2025.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت ميامي.

الساعة 3:00 صباحًا يوم الأحد 15 يونيو بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة والتعليق

MBC مصر 1 – المعلق: فارس عوض

MBC مصر 2 – المعلق: مدحت شلبي

MBC Action – المعلق: فهد العتيبي

وتبث مجموعة MBC جميع مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية عبر قنواتها، مع استوديوهات تحليلية وتغطية ميدانية من الملاعب.