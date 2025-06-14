نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف نجم الهلال السعودي من المشاركة أمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن آخر المستجدات المتعلقة بجاهزية البرتغالي جواو كانسيلو، نجم الهلال السعودي، قبل مواجهة ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال بنظيره ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، الموافق 18 يونيو الجاري، ضمن الجولة الأولى من البطولة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وبحسب ما أوردته صحيفة “اليوم” السعودية، فقد شارك كانسيلو في جزء من الحصة التدريبية الجماعية التي أجراها الهلال خلال الساعات الماضية، على أن يُكمل برنامجه التأهيلي الخاص لمدة ثلاثة أيام إضافية، قبل العودة الكاملة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وتُعد مشاركة كانسيلو في المباراة المرتقبة محل ترقب الجماهير، في ظل أهمية المواجهة وصعوبة المنافس.

