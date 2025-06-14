نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عشية انطلاق منافسات كأس العالم للأندية، أبدى المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب فريق إنتر ميامي الأميركي، تفاؤله بقدرة فريقه على تقديم مستويات مميزة في البطولة، مستشهدًا بالحالة الفنية والذهنية التي يعيشها نجم الفريق ليونيل ميسي، مؤكدًا أن وجوده «يُحدث نقلة» داخل الفريق.

وقال ماسكيرانو، في حديثه خلال المؤتمر الصحافي: «ميسي أحدث نقلة كبيرة منذ انضمامه إلى إنتر ميامي، وله تأثير إيجابي واضح على جميع اللاعبين، ويجب أن نستغل هذه الفرصة الثمينة بوجوده في صفوفنا».

وأضاف: «من الناحية البدنية، ميسي في حالة ممتازة، صحيح أن بعض المواسم كانت تتطلب منحه فترات راحة، لكنه الآن شارك في آخر 15 مباراة متتالية، وهذا مؤشر قوي».

وأكّد ماسكيرانو أن البطولة تضم منافسين أقوياء، مرجحًا أن يكون اللقب أوروبيًا، لكنه شدّد في الوقت ذاته على أن «كل شيء ممكن في كرة القدم»، وأن فريقه «سيسعى للوصول لأبعد نقطة ممكنة».

بدوره، عبّر البرتغالي جوزيه ريبيرو، مدرب الأهلي المصري، عن تطلعه لبداية قوية مع «المارد الأحمر»، رغم قصر المدة منذ توليه المهمة. وقال: «ليس من السهل أن تكون مدربًا لفريق يخوض بطولة كبرى في أول أيامك معه، لكننا سنحاول البناء على عقلية الأهلي البطولية، وسنعمل على إيجاد التناغم المطلوب».

وأضاف: «نعلم أن إنتر ميامي يضم لاعبين يملكون خبرة طويلة، وعلى رأسهم ميسي الذي يستطيع تغيير مجريات أي مباراة بلمسة واحدة، فهو لا يزال نجمًا ساطعًا وقادرًا على الحسم في أي لحظة».