نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب المنتخب السعودي يتسلم درع المشاركة في الكأس الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت اللجنة المنظمة لبطولة الكأس الذهبية 2025، مساء الجمعة، اجتماعًا مع بعثة المنتخب السعودي الأول في مقر إقامته بمدينة سان دييغو الأميركية، وذلك ضمن الاستعدادات لانطلاقة البطولة التي تشهد الظهور الأول لـ«الأخضر».

واستهل ممثلو اللجنة الاجتماع بالترحيب ببعثة المنتخب الوطني، معربين عن سعادتهم بمشاركته الأولى في البطولة.

وخلال اللقاء، تسلّم حسن كادش، قائد المنتخب، درع المشاركة في نسخة 2025 من الكأس الذهبية، كما تم تكريم لاعبي الأخضر بميداليات تذكارية خاصة بهذه النسخة.

عقب ذلك، أقيمت ورشة عمل فنية وتحكيمية بحضور اللاعبين وكافة الأجهزة الإدارية والفنية والطبية، ركزت على اللوائح المنظمة للبطولة، وآلية تطبيق القوانين التحكيمية المعتمدة في البطولة.