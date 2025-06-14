نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكأس الذهبية.. منتخب السعودية يرفع درجة استعداداته لمواجهة هايتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل المنتخب السعودي، مساء اليوم الجمعة، تحضيراته في مدينة سان دييغو الأمريكية، استعدادًا لخوض أولى مبارياته في بطولة الكأس الذهبية 2025، أمام منتخب هايتي، مساء بعد غدٍ الأحد، على استاد “سنابدراغون”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على ملاعب “مركز الأداء الرياضي بسان دييغو”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، حيث اشتملت الحصة على تمارين الإحماء، وتمرين المربعات، ثم تمارين تكتيكية، قبل أن تُجرى تقسيمة على مجموعتين في كامل مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.

ويختتم “الأخضر” يوم غدٍ السبت استعداداته بحصة تدريبية تُقام عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت سان دييغو، على ملاعب مركز الأداء الرياضي، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة من زمن الحصة.