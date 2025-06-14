نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح المونديال.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدربباته استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي، في تمام الساعة الثالثة فجر الاحد بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساء السبت بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتم بث المباراة على قنوات "إم بي سي مصر 1 و2"، و"إم بي سي أكشن.

ماسكيرانو يتحدث عن مواجهة الأهلي وموقف ميسي من المشاركة

وكشف المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المدير الفني لنادي إنتر ميامي في تصريحاته قبل المباراة: "ميسي في حالة جيدة، كان يشتكي من بعض الآلام هذا الموسم، وكانت هناك لحظات اضطررنا فيها لمنحه بعض الوقت للراحة، لكنه لعب آخر 15 مباراة، باستثناء مباراة دالاس التي أرحنا فيها الفريق بأكمله".

وأضاف: "كنا محظوظين أيضا لأنه تمكن من الراحة ولم يشارك كثيرا خلال آخر مباراتين للأرجنتين".

واوضح: "كنت أتمنى بالتأكيد وجود صفقات جديدة، لكنني لا أبالي بهذا الامر، لدينا لاعبين جيدين، وعلى الجميع تحمّل المسؤولية".

إنتر ميامي يفتقد لخدمات هذا الثلاثي أمام الأهلي

وأعلن ماسكيرانو في تصريحاته أيضا، أن الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا ولاعب خط الوسط الدفاعي يانيك برايت بالإضافة إلى غونزالو لوغان لن يشاركوا في مباراة الأهلي وإنتر ميامي بسبب الإصابة.



ريبيرو يكشف عن هدفه من مباراة إنتر ميامي

وعلى الجانب الآخر، علق خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي أن الفريق يمتلك لاعبين كبار ولديهم الخبرة الكافية للمشاركة في مثل هذه المباريات، وهم معتادون على الفوز وهدفنا في الوقت الحالي الفوز على إنتر ميامي.

وعن مواجهة ميسي أوضح: "أعددنا أنفسنا جيدا لإيقاف ميسي وتعاونت مع زملائي في الجهاز الفني لمعرفة كيفية تقليص خطورته، وليس هو فقط بل جميع لاعبي إنتر ميامي، وميسي لا يشكل الخطورة وحده بل هناك سواريز وبوسكيتس".

وأوضح "لن يكون تركزينا على ميسي وسواريز فقط، لأن باقي اللاعبين كذلك جيدين، ويمتلكون الخبرة ويلعبون بشكل جماعي ونحن كذلك".

أشرف داري يتحدث عن استعدادات الأهلي لمواجهة إنتر ميامي

كما قال النجم المغربي أشرف داري في تصريحات له، أن جميع اللاعبين يرغبون في تحقيق الفوز على إنتر ميامي، ومستعدون بشكل جيد لتقديم أداء مميز ومشرف في المباراة.

وأضاف داري، أن فريق الأهلي لديه ما يكفي من الخبرات نظرا لمشاركته أكثر من مرة في مونديال الأندية.

وأوضح، طموحنا في الوقت الحالي، هو التأهل للأدوار المقبلة في كأس العالم للأندية، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد جماهير الأهلي، مشيرا، إلى أن الأهلي يمتلك مقومات كبيرة لتحقيق الفوز، على إنتر ميامي".

سببها الأهلي.. الهلال السعودي يتلقى صدمة قوية قبل المونديال

أفادت صحيفة "اليوم" السعودية، أن نادي الهلال لن يستطيع قيد صفقة الفريق الجديدة وهو عبد الكريم دارسي في قائمة الزعيم التي ستشارك في كأس العالم للأندية، وجاء ذلك بسبب عقد اللاعب مع نادي أهلي جدة، والذي يمتد حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وحاولت إدارة نادي الهلال السعودي، بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب عبد الكريم دارسي، ولكن نادي أهلي جدة، رفض فكرة الاستغناء عن اللاعب والانتقال إلى الزعيم قبل انتهاء مدة عقده.