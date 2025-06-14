نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاتوزو يقترب من قيادة منتخب إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، من حسم التعاقد مع مدرب جديد لخلافة سباليتي بعد رحيله.

أكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة “إكس” أنه جينارو جاتوزو على وشك أن يصبح مدربًا للمنتخب الإيطالي.

وأضاف رومانو أنه من المنتظر الانتهاء من الاتفاق مع جاتوزو في الأيام المقبلة، وحسم التفاصيل التفاصيل النهائية للصفقة.

يشار إلى أن اتحاد الكرة الإيطالي كان قد وضع خيارات أخرى مثل ستيفانو بيولي ورانييري وروبيرتو مانشيني.