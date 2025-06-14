نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بوركينا يدعم صفوف الترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الترجي التونسي، بطل الثنائية المحلية، تعاقده مع جناح بوركينا فاسو، جاك بانتولو ديارا، في صفقة مجانية لمدة 3 أعوام، ليستمر في الفريق حتى 30 يونيو (حزيران) 2028.

وقال الترجي، عبر موقع «فيسبوك»، مع صورة اللاعب: «أتم الترجي تعاقده مع جناح بوركينا فاسو، جاك ديارا (18 عامًا) بعقد يمتد 3 سنوات».

ويُعدّ ديارا من أبرز الاكتشافات في كرة القدم في بوركينا مؤخرًا، وتألق بشكل لافت مع فريق ساليتاس، أحد أكبر أندية العاصمة واجادوجو، ما جعله محلّ متابعة من عدة أندية أفريقية خاصة بعد انضمامه للمنتخب الأول.

ويستعد الترجي للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تنطلق بعد يومين في الولايات المتحدة.

وسيلعب الترجي في المجموعة الرابعة، إلى جانب البطل السابق تشيلسي الإنجليزي، وفلامنغو البرازيلي، بالإضافة إلى لوس أنجليس، الذي تأهل بعد خوض مباراة في ملحق أمام كلوب أميركا لاستبعاد ليون بسبب خرقه قواعد الملكية.

