نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميامي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتقد إنتر ميامي الأميركي خدمات ظهيره الإسباني جوردي ألبا في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية الذي ينطلق السبت ضد الأهلي المصري، وفق ما أعلن مدربه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو.

وانضم لاعب برشلونة السابق إلى لاعب الوسط الإيطالي يانيك برايت الذي سيغيب أيضا عن مباراة السبت ضمن في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى للصيغة الجديدة الموسعة من مونديال الأندية بمشاركة 32 فريقا.

وقال ماسكيرانو "جوردي ويانيك لن يكونا متاحين لهذه المباراة، لكني آمل أن يكونا (متاحين) للمباراة الثانية" التي تجمع فريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الخميس المقبل ببورتو البرتغالي في أتلانتا قبل خوض الجولة الأخيرة ضد بالميراس البرازيلي في ميامي.

ويشكل غياب ألبا الذي يعاني من مشكلة عضلية في ساقه، ضربة لإنتر ميامي ليس بسبب قدراته الدفاعية وحسب، بل لأنه من أبرز المساهمين في الناحية الهجومية وإيصال الكرة لزميليه السابقين في برشلونة ميسي والأوروغوياني لويس سواريس.