نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتي: رانييري وضع روما دائمًا في المقام الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرِيَت مقابلة مع أسطورة ​روما​ ​فرانشيسكو توتي​ على هامش فعالية "CUR in campo"، حيث تحدّث عن المدرب ​كلاوديو رانييري​ ومستقبل الجيالوروسي حول مكانة رانييري في تاريخ روما، قال توتي: "قبل كل شيء، علينا أن نُعبّر له عن امتناننا. لقد وضع روما دائمًا في المقام الأول، ونجح في قيادتها من القاع إلى القمة. هو شخص رائع ومحبّ حقيقي لهذا النادي. نحن فخورون به على الصعيد الأوروبي. شكرًا جزيلًا له".

توتي: رانييري وضع روما دائمًا في المقام الأول

وعن عودة روما للمنافسة كما في عام 2001، علّق توتي: "أتمنى أن يتكرر سيناريو 2001 قريبًا. المسئولية الآن تقع على النادي والمدرب الجديد غاسبريني لبناء فريق قوي وتشكيلة قادرة على المنافسة في البطولات الكبرى".