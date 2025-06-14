نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو سفيرًا عالميًا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ عبر حسابهِ الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن انضمامه كسفير عالمي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية (Esports World Cup).

رونالدو سفيرًا عالميًا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية

وكتب لاعب ​النصر​ السعودي في منشورهِ الخاص: "فخور بالانضمام إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية كسفير عالمي، دعمًا للاعبين الذين يلهمون الجيل القادم".

وتُعد بطولة EWC أكبر حدث احترافي في عالم الرياضات الإلكترونية، وتنظّمها مؤسسة غير ربحية تحمل الاسم نفسه، وتُقام سنويًا في العاصمة السعودية الرياض بين شهري تموز وآب، بميزانية قياسية تبلغ 70 مليون دولار لعام 2025.