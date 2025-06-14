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أحمد جودة - القاهرة -

حسم ​ليفربول​ صفقة التعاقد مع نجم ​باير ليفركوزن​ ​فلوريان فيرتز​ مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، في صفقة هي الأغلى بتاريخ النادي. وبحسب "ذا أثليتيك"، سيدفع "الريدز" 100 مليون مبدئيًا، مع 16 مليونًا كحوافز إضافية.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كان محل صراع بين كبار أوروبا، أبرزهم ​مانشستر سيتي​ و​بايرن ميونيخ​.

ليفربول يحسم صفقة فلوريان فيرتز مقابل مبلغ قياسي

وتُعد الصفقة ثالث تدعيمات لليفربول هذا الصيف بعد ضم فريمبونغ ومامارداشفيلي.

الصفقة تتجاوز صفقة كايسيدو لتشيلسي (115 مليونًا)، لتؤكد جدية ليفربول في بناء فريق شاب وقوي تحت قيادة ​أرني سلوت​، استعدادًا لموسم 2025-2026 والمنافسة على جميع الألقاب.