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أحمد جودة - القاهرة -

لا يتوقّف ​الدوري التركي​ الممتاز عن إبهار الجميع بطموحاته في سوق الانتقالات، وهذه المرة، يتصدر ​فنربخشه​ العناوين.

وقد يكون الظهير ​كايل ووكر​ البالغ من العمر 35 عامًا في طريقه إلى ​تركيا​ قريبًا.

كايل ووكر في طريقه إلى فنربخشه التركي

وتشير التقارير إلى أنه تم بالفعل تقديم عرض رسمي لهُ. هذا وأمضى المدافع النصف الأخير من الموسم على سبيل الإعارة في ميلان، لكنه فشل في إقناع إدارة الروسونيري بالتحرك للانتقال الدائم.

ونتيجة لذلك، عاد إلى مانشستر سيتي، حيث أُبلغ بوضوح أنه ليس ضمن خطط النادي للموسم المقبل.

انضم كايل ووكر إلى العملاق الإنجليزي في عام 2017. وتُقدّر قيمتهُ السوقيّة الحاليّة بنحو 6 ملايين يورو.