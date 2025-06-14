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أحمد جودة - القاهرة -

رشّح ​فيليب ديالو​، رئيس ​الاتحاد الفرنسي لكرة القدم​، النجم ​عثمان ديمبيلي​ للفوز بجائزة ​الكرة الذهبية​ 2025، مؤكدًا عبر "لوفيغارو" أن لاعب ​باريس سان جيرمان​ "قدم موسمًا استثنائيًا" ويُعد "المرشح الأوفر حظًا".

ويأتي ذلك في ظل دعم متواصل من شخصيات بارزة مثل لويس إنريكي، ماركينيوس، وديدييه ديشان.

ديالو: ديمبيلي الأوفر حظًا للفوز بالكرة الذهبية 2025

ديمبيلي تألق بتسجيله 25 هدفًا هذا العام، وقاد فريقه لتحقيق رباعية تاريخية تشمل الدوري والكأس والسوبر الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

ويُعد لامين يامال نجم برشلونة أبرز منافسيه، بعدما لعب دورًا حاسمًا في تتويج فريقه بالثلاثية المحلية وبلوغ نصف نهائي دوري الأبطال.