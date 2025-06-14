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أحمد جودة - القاهرة -

أكّد نجم ​مانشستر سيتي​، ​فيل فودين​، أنّ الفريق يهدف للفوز بلقب كأس العالم للأندية 2025 في نسخته الأولى بنظامه الجديد، مشيرًا إلى رغبة اللاعبين في أن يكونوا أول من يرفع الكأس. وفي تصريحات لفيفا من معسكر الفريق في فورت لودرديل، عبّر فودين عن ثقته بقدرات الفريق رغم موسم مخيّب لم يشهد أي تتويج.

فودين: سنسعى بكل قوة لحصد لقب مونديال الأندية

وأضاف: "لدينا الجودة الكافية للفوز بالبطولة. شخصيًا، هدفي أن أستمتع وأُقدّم أفضل أداء ممكن أمام أفضل اللاعبين".

وسيتواجه السيتي مع الوداد المغربي، العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات،.