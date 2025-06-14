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أحمد جودة - القاهرة -

قدّم نادي ​فنربخشة​ التركي عرضًا رسميًا لضم لاعب نادي سانتوس البرازيلي ​نيمار دا سيلفا​، حيث يسعى البرازيلي إلى أن يكون في قمة لياقته البدنية استعدادًا لكأس العالم القادمة في العام 2026، ويمتلك اللاعب البرازيلي بندًا يسمح له بالعودة إلى أوروبا مجانًا هذا الصيف.

فنربخشة يقدم عرضًا رسميًا لضم نيمار

في وقت كانت تقارير صحفية قد اشارت إلى أن نيمار قد يعود إلى الساحة الأوروبية، رغم بدء نادي سانتوس محادثات معه لتجديد عقده. اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لا يبدو مستعجلًا في اتخاذ قراره، ولا يستبعد الرحيل عن نادي طفولته.