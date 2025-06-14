نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وانتر ميامى في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النادي الأهلي الاستعدادات لافتتاح مشواره أمام إنتر ميامي الأمريكي في بطولة مونديال العالم للأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام البطولة حتى 13 يوليو القادم بنظام جديد يشهد مشاركة 32 فريقا بدلا من النظام القديم.

ويعول الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية مستعينا بصفقاته الجديدة مثل أحمد زيزو ومحمد علي بن رمضان وتريزيجيه.

بينما يسعى الفريق الأمريكي لتحقيق الفوز مستغلا عامل الأرض والجمهور بالإضافة لكوكبة من النجوم أبرزهم ليونيل ميسي.

مجموعة النادي الأهلي:-

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كلا من - إنتر ميامي - بورتو - بالميراس.



موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة الفضائية الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة فجر الاحد بتوقيت القاهرة الثامنة مساء السبت بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.



وتنقل المباراة المرتقبة عبر ثلاث قنوات مفتوحة على قمر "النايل سات"، وهي "إم بي سي مصر 1 و2"، و"إم بي سي أكشن".

ويتولى التعليق على قناة إم بي مصر 1 مدحت شلبي بينما يتواجد على إم بي سي مصر 2 فارس عوض ويعلق على إم بي سي أكشن فهد العتيبي.

