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أحمد جودة - القاهرة -

يستهل فريق إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة صباح الغد، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة نظيره فريق الأهلي المصري، وذلك في افتتاح مباريات دور المجموعات.

وتلقى فريق إنتر ميامي ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي غدا، حيث أصيب الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا، مما أدى إلى غيابه عن المباراة الافتتاحية أمام فريق الأهلي.

ميسي يقود تشكيل إنتر ميامي الأقرب ضد الأهلي في كأس العالم للأندية

ومن الأقرب أن يبدأ المدير الفني الأرجنتيني لفريق ميامي خافيير ماسكيرانو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري

خط الدفاع: مارسيلو وايجاندت - ديفيد مارتينيز - ماكسيميليانو فالكون - نوح ألين

خط الوسط: تاديو أليندي - سيرجيو بوسكيتس ـ - فيديريكو ريدوندو - تيلاسكو سيجوفيا

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات أم بي سي مصر، وذلك بصوت المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي، والمعلق السعودي فهد العتيبي.

يذكر أن فريق الأهلي يشارك للمرة العاشرة في بطولة كأس العالم للأندية، بينما يشارك فريق إنتر ميامي الأمريكي للمرة الأولى في تاريخه.

