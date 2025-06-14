نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل الأهلي مشواره أمام إنتر ميامي الأمريكي في بطولة مونديال العالم للأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام البطولة حتى 13 يوليو القادم بنظام جديد يشهد مشاركة 32 فريقا بدلا من النظام القديم.

ويعول الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية مستعينا بصفقاته الجديدة مثل أحمد زيزو ومحمد علي بن رمضان وتريزيجيه.

بينما يسعى الفريق الأمريكي لتحقيق الفوز مستغلا عامل الأرض والجمهور بالإضافة لكوكبة من النجوم أبرزهم ليونيل ميسي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة الفضائية الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة فجر الاحد بتوقيت القاهرة الثامنة مساء السبت بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.



وتنقل المباراة مباراة الأهلي وإنتر ميامي عبر ثلاث قنوات مفتوحة على قمر "النايل سات"، وهي "إم بي سي مصر 1 و2"، و"إم بي سي أكشن".

