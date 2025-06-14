نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير الكرة المصرية بوجه عام وعشاق الأهلي بصفة خاصة، مباراة الثالثة فجر الأحد، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث ضربة بداية فريق الأهلي بمواجهة نظيره الأمريكي إنتر ميامي، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

تقام المباراة على ملعب هارد روك بمدينة فلوريدا الأمريكية، وتنقل عبر قناة أم بي سي مصر، وذلك بصوت المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي، والمعلق السعودي فهد العتيبي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو، مباراة الغد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم الدبيس.



خط الوسط: محمد بن رمضان، حمدي فتحي، إمام عاشور.



خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، وسام أبو علي، محمود حسن "تريزيجة".



يذكر أن فريق الأهلي يقع في المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، والتي تضم كل من:

