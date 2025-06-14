نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديوكوفيتش يعترف: لم أكن محبوبًا مثل فيدرر ونادال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقرّ ​نوفاك ديوكوفيتش​، بطل الغراند سلام 24 مرة، بأنه لم يحظَ يومًا بمحبة الجماهير مثل ​روجيه فيدرر​ و​رافاييل نادال​.

وفي مقابلة مؤثرة لبرنامج "إخفاقات الأبطال"، عبّر الصربي عن شعوره الدائم بأنه الرقم الثالث غير المرغوب فيه بين أساطير ال​تنس​.

وأكد أنه ارتكب أخطاء أثّرت على شعبيته، لكنه كان دائمًا صادقًا مع نفسه.

ديوكوفيتش يعترف: لم أكن محبوبًا مثل فيدرر ونادال

وقال ديوكوفيتش: "جئت وقلت سأصبح رقم واحد، ولم يُعجب ذلك كثيرين". وأضاف: "كنت أشعر وكأنني طفل غير مرغوب فيه، حتى عندما فزت".

ورغم المنافسة الشرسة السابقة، أكد احترامه الدائم لفيدرر ونادال، مشيرًا إلى علاقة أقرب جمعته بنادال.