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أحمد جودة - القاهرة -
أقرّ نوفاك ديوكوفيتش، بطل الغراند سلام 24 مرة، بأنه لم يحظَ يومًا بمحبة الجماهير مثل روجيه فيدرر ورافاييل نادال.
وفي مقابلة مؤثرة لبرنامج "إخفاقات الأبطال"، عبّر الصربي عن شعوره الدائم بأنه الرقم الثالث غير المرغوب فيه بين أساطير التنس.
وأكد أنه ارتكب أخطاء أثّرت على شعبيته، لكنه كان دائمًا صادقًا مع نفسه.
ديوكوفيتش يعترف: لم أكن محبوبًا مثل فيدرر ونادال
وقال ديوكوفيتش: "جئت وقلت سأصبح رقم واحد، ولم يُعجب ذلك كثيرين". وأضاف: "كنت أشعر وكأنني طفل غير مرغوب فيه، حتى عندما فزت".
ورغم المنافسة الشرسة السابقة، أكد احترامه الدائم لفيدرر ونادال، مشيرًا إلى علاقة أقرب جمعته بنادال.