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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي ​برايتون​ رسميًا تمديد عقد اللاعب المخضرم ​جايمس ميلنر​ لعام اضافي، وذلك حتّى صيف العام 2026.

ميلنر يرفض الاعتزال ويجدد عقده مع برايتون لموسم إضافي

ميلنر الّذي قارب سنّهُ من ال40 عامًا أبدى بنفسه عن سعادته بالبقاء في النادي وتطلعهُ إلى الموسم الجديد.

وقال: "أنا سعيد بتمديد عقدي مع النادي، وأتطلع بشوق للعودة إلى فترة ما قبل الموسم، والعمل مع المدرب وهذه المجموعة الموهوبة من اللاعبين".

انضم ميلنر إلى برايتون عام 2023 كلاعب حر بعد مسيرة رائعة مع ليفربول. وخلال الموسمين الماضيين، شارك في 24 مباراة في جميع المسابقات وقدّم تمريرتين حاسمتين.