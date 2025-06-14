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أحمد جودة - القاهرة -

حقق الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول وبطل العالم أربع مرات، أسرع زمن في التجارب الرسمية الأولى لسباق الجائزة الكبرى لسباقات فورمولا-1 في كندا.

فيرستابن يتصدر التجارب الرسمية الأولى لسباق فورمولا-1 في كندا

وحقق سائق ريد بول زمنا قدره دقيقة و193ر13 ثانية ليتفوق على أليكس ألبون، سائق فريق ويليامز بفارق بلغ 039ر0 ثانية.

وحقق ألبون مفاجأة بتواجده في المركز الثاني، فيما أكمل زميله الإسباني كارلوس ساينز ثلاثي المقدمة، ليمنح فريقه ويليامز أفضل بداية ممكنة للسباق.

ولم ينجح فريق ماكلارين، حامل لقب بطولة الصانعين، في إظهار قوته حيث احتل البريطاني لاندو نوريس المركز السابع فيما احتل الأسترالي أوسكار بياستري المركز الرابع عشر.

واحتل البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، المركز الخامس، فيما جاء زميله شارلز لوكلير في المركز العاشر وذلك بسبب حادث قلص من وقت تواجده في السباق.

واصطدمت سيارة لوكلير بالحواجز مما أدى إلى رفع الراية الحمراء بعد 15 دقيقة فقط من انطلاق التجارب الأمر الذي تسبب في أضرار عديدة لسيارته.

ويسعى فيرستابن إلى أن يكون في أفضل سلوك ممكن له في السباقين المقبلين، وذلك بعدما تمت معاقبته بخصم ثلاث نقاط في سباق إسبانيا في الأول من يونيو، وهو ما جعله على بعد نقطة واحدة من الاستبعاد عن السباق.

وسينتهي العمل بنقاط عقوبة فيرستابن يوم 30 يونيو الجاري، مما يجعله على بعد ثلاث نقاط من الاستبعاد من سباق الجائزة الكبرى في بريطانيا يوم السادس من يوليو المقبل.

وتعرض السائق الهولندي للعقوبة بعد اصطدامه بسيارة جورج راسل وتلقى عقوبة لمدة عشر ثواني.

ويتصدر بياستري الترتيب العام للسائقين بفارق عشر نقاط عن زميله في فريق ماكلارين، لاندو نوريس.

وستقام التجارب الرسمية الثانية لسباق الجائزة الكبرى في كندا، في وقت لاحق من اليوم الجمعة، فيما يقام السباق التأهيلي غدا السبت على أن يقام السباق الرئيسي بعد غد الأحد.