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أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد معاذ، نجم الزمالك السابق، أن انضمامه للقلعة البيضاء جاء عن طريق الاختبارات، مشددا على أن ارتداء القميص الأبيض كان حلم حياته.

أحمد معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج بـ كأس مصر

وقال معاذ في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك قدم مباراة جيدة للغاية أمام بيراميدز في ظل الظروف التي كان يمر بها الفريق في الموسم المنقضي وكنت أثق في وجود أيمن الرمادي وإدارته للمباراة بشكل مميز للغاية".

وأضاف: "جماهير الزمالك كانت كلمة السر في تتويج الفريق بلقب كأس مصر وهي تساند الفريق وتدعمه في أصعب الظروف".

