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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد صبري، مذيع برنامج "زملكاوي"، أن محمود عبدالرازق "ِشيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، له الحرية الكاملة في تحديد مصيره.

محمد صبري: شيكابالا من أساطير الزمالك وله الحرية في تحديد موعد اعتزاله

وقال صبري في حديثه على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا أسطورة من أساطير نادي الزمالك وله الحرية في تحديد موعد اعتزاله وبقول للناس اللي بتتكلم انت مالك ملكش دعوة يا أخي، شيكابالا ابن الزمالك".

وأضاف: "شيكابالا رمز من رموز نادي الزمالك وتواجده داخل غرفة الملابس أمر مهم للغاية، ومجلس الزمالك يمنحه الحرية في حسم مصيره".

