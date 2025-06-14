الرياضة

محمد صبري: شيكابالا من أساطير الزمالك وله الحرية في تحديد موعد اعتزاله

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محمد صبري: شيكابالا من أساطير الزمالك وله الحرية في تحديد موعد اعتزاله

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد محمد صبري، مذيع برنامج "زملكاوي"، أن محمود عبدالرازق "ِشيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، له الحرية الكاملة في تحديد مصيره.

محمد صبري: شيكابالا من أساطير الزمالك وله الحرية في تحديد موعد اعتزاله

وقال صبري في حديثه على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا أسطورة من أساطير نادي الزمالك وله الحرية في تحديد موعد اعتزاله وبقول للناس اللي بتتكلم انت مالك ملكش دعوة يا أخي، شيكابالا ابن الزمالك".

وأضاف: "شيكابالا رمز من رموز نادي الزمالك وتواجده داخل غرفة الملابس أمر مهم للغاية، ومجلس الزمالك يمنحه الحرية في حسم مصيره".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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