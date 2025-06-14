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أحمد جودة - القاهرة -



أكد هلال سالم، نجم نادي الوحدة ومنتخب الإمارات السابق، أن نهائي كأس مصر كان صعب للغاية بسبب قوة فريق بيراميدز لما يمتكله من لاعبين مميزين.

هلال سالم: الزمالك صاحب الشعبية الأكبر في الإمارات

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "خبرات لاعبي الزمالك حسمت نهائي كأس مصر والمباراة كانت صعبة وكان فيها أوقات عصيبة للغاية وفريق بيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى".

وأضاف: "كنت سعيد للغاية بتتويج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر، وشعبية الزمالك جارفة والأكبر في الإمارات".

