الرياضة

هلال سالم: الزمالك صاحب الشعبية الأكبر في الإمارات

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هلال سالم: الزمالك صاحب الشعبية الأكبر في الإمارات

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد هلال سالم، نجم نادي الوحدة ومنتخب الإمارات السابق، أن نهائي كأس مصر كان صعب للغاية بسبب قوة فريق بيراميدز لما يمتكله من لاعبين مميزين.

هلال سالم: الزمالك صاحب الشعبية الأكبر في الإمارات

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "خبرات لاعبي الزمالك حسمت نهائي كأس مصر والمباراة كانت صعبة وكان فيها أوقات عصيبة للغاية وفريق بيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى".

وأضاف: "كنت سعيد للغاية بتتويج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر، وشعبية الزمالك جارفة والأكبر في الإمارات".
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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