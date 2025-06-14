نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمار معاذ: توقعت حصول الزمالك على كأس مصر بسبب "الرمادي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد عمار معاذ، نجم الزمالك السابق، أن عائلته تشجع القلعة البيضاء منذ الصغر وحتى انضمامه لصفوف الفريق الأبيض.

وقال عمار في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الموسم الحالي كان صعب للغاية وبدأنا بالحصول على السوبر الإفريقي ولكن الفريق كان يمر بأمور غريبة ومنها رحيل البرتغالي جوزيه جوميز".

وأضاف: "جروس وبيسيرو لم ينجحا في تعويض جوميز ولكن الزمالك دائما يلعب باسمه وجماهيره وفي نهاية الأمر رغم كل الظروف نجح في التتويج ببطولة كأس مصر على حساب نادي بيراميدز المنتشي ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح: "كنت متفائل بتولي أيمن الرمادي المهمة الفنية لنادي الزمالك فهو مدرب متطور ويعرف كل كبير وصغيرة عن كرة القدم الحديثة وكنت متوقع بحصول الزمالك على كأس مصر معه".