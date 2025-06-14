نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية.. ريبيرو يتحدث عن صعوبة مواجهة إنتر ميامي وخطته لإيقاف ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، على أن الفريق ينتظره تحديات كبيرة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي يستهل مشواره فيها بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي.

وأضاف على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:"أدرب فريق كبير، أشعر بأنني في مهمة تاريخية في مسيرتي التدريبية. الأهلي صاحب طبيعة خاصة ولدينا تحديات كبيرة في مونديال الأندية".

وتابع:"ميسي لاعب كبير ولديه إمكانيات خارقة ومعروف للعالم أجمع، واستعدينا جيدًا من أجل مواجهته وإيقافه. ليس ميسي فقط الذي يمتلك الخطورة بل لديهم لاعبين أخرين أصحاب خبرات".

وواصل:"كأس العالم للأندية تضم أفضل الفرق من كل القارات، والمنافسة متاحة لجميع الفرق، واتمنى أن نتخطى دور المجموعات".

وزاد:"نتمنى أنا والجهاز الفني واللاعبين أن نصل لمستوى أفضل، رغم إنه لم تمضي أيام كافية منذ أن استلمت الفريق".

وأوضح:"إنتر ميامي لديه لاعبين يملكون خبرة كبيرة، وهو فريق لديه الكثير من الطموحات، لكن سنبذل كل جهدنا للفوز وتحسين حظوظنا بالتأهل للدور المقبل".

وأوضح:"خط الدفاع في الأهلي لديه خطة واضحه لإيقاف ميسي، ولا اريد فقط التركيز على ميسي وسواريز لكن كل اللاعبين في إنتر ميامي".

وأردف:"نتمنى أنا والجهاز الفني واللاعبين أن نصل لمستوى أفضل، رغم أنه لم تمضي أيام كافية منذ أن استلمت الفريق".

وهل تمثيل قارة إفريقيا ومصر يضع عليه ضغوط، ليرد قائلًا:"لا اجد أي ضغوط".

وأتم حديثه:"لدي مجموعة تشمل نجوم كبار ومستعدون لتحسين فرصنا في الفوز باللقاء".