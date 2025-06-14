الرياضة

بن رمضان: مواجهة إنتر ميامي صعبة وهذه رسالتي لجماهير الأهلي

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بن رمضان: مواجهة إنتر ميامي صعبة وهذه رسالتي لجماهير الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - علق التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي، على مواجهة الغد أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية.

بن رمضان قال: لديً إحساس كبير بتقديم الإضافة الجيدة للنادي، وأكون حاضر في مواجهات كأس العالم للأندية ونفرح جماهيرنا.

وأضاف: مواجهة إنتر ميامي ستكون صعبة، أمام فريق كبير يملك لاعبين كبار، لكننا حضرنا أنفسنا بشكل جيد للمباراة.

وتابع: إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية أمام إنتر ميامي وتليق بالنادي ونحقق الفوز.

وأتم: رسالتي للجماهير هي أن يكونوا معنا منذ الدقيقة الأولى، وحتى النهاية، وإن شاء الله نقوم بواجبنا ونسعدهم.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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